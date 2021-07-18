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Папа Римский Франциск провел первую проповедь на площади Святого Петра после операции

Понтифика ранее выписали из больницы после операции на кишечнике
Папа Римский Франциск AP Photo/Alessandra Tarantino
Описание
Папа Римский Франциск
© AP Photo/Alessandra Tarantino

ВАТИКАН, 18 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вернулся к проведению воскресной проповеди и благословению верующих из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра после операции. Выступление понтифика демонстрировал в прямом эфире портал​​​​​​​ Vatican News.

84-летний понтифик был выписан из римской больницы в минувшую среду после госпитализации для проведения планового вмешательства по поводу симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника) 4 июля. В прошлое воскресенье он благословлял верующих из окна больницы, как неоднократно делал его предшественник Иоанн Павел II (1920-2005).

В ходе проповеди Франциск сказал, что молится за жертв и пострадавших в наводнениях в Германии, Бельгии и Нидерландах. Он также выразил солидарность народам ЮАР и Кубы, "переживающим сложности".

Теги
Франциск (Папа Римский)Ватикан
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