Папа Римский Франциск провел первую проповедь на площади Святого Петра после операции

ВАТИКАН, 18 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вернулся к проведению воскресной проповеди и благословению верующих из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра после операции. Выступление понтифика демонстрировал в прямом эфире портал​​​​​​​ Vatican News.

84-летний понтифик был выписан из римской больницы в минувшую среду после госпитализации для проведения планового вмешательства по поводу симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника) 4 июля. В прошлое воскресенье он благословлял верующих из окна больницы, как неоднократно делал его предшественник Иоанн Павел II (1920-2005).

В ходе проповеди Франциск сказал, что молится за жертв и пострадавших в наводнениях в Германии, Бельгии и Нидерландах. Он также выразил солидарность народам ЮАР и Кубы, "переживающим сложности".