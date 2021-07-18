В Якутске снова выявили превышение ПДК химических веществ из-за пожаров

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Лабораторный мониторинг атмосферного воздуха, который проводится в Якутске из-за лесных пожаров, выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 1,2-1,9 раза. Об этом сообщила управление Роспотребнадзора по Якутии.

В Якутск дым от лесных пожаров со стороны Горного района заносит северо-западный ветер. Ранее в городе из-за сильной задымленности были задержаны вылеты самолетов в Иркутск, Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск.

"Установлено превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: по взвешенным веществам - до 1,4 ПДК, взвешенным частицам РМ 2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра - прим. ТАСС) - до 1,9 ПДК, РМ 10 (мелкодисперсные частицы размером не более 10 микрометров - прим. ТАСС) - до 1,6 ПДК, диоксид азота - до 1,3 ПДК, сажа (углерод) - до 1,25 ПДК", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, к вечеру концентрация загрязняющих веществ незначительно упала по сравнению с утром воскресенья, однако осталась выше нормы.

В Якутии сохраняется сложная ситуация с тушением природных пожаров. По последним данным, действуют 223 природных пожара на общей площади свыше 1,4 млн га, из них свыше 1,2 млн га - лесная. Площадь активного горения составляет 2 199,1 га. Ликвидировано 12 природных пожаров на общей площади 87 329 га. За последние сутки в тушении участвовали 2 276 человек и 286 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.