В Санкт-Петербурге стартовала международная математическая олимпиада среди школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Международная математическая олимпиада (ММО-2021) открылась в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена (РГПУ, Петербург). В соревнованиях примут участие более 630 школьников из 109 стран мира, сообщил на открытии ректор РГПУ Сергей Богданов.

"Первый раз в истории, когда второй год подряд международная математическая олимпиада проводится в одной стране, в одном городе. Участников больше, чем в прошлом году - более 630 участников и 109 команд, а в прошлом году было только 106 команд", - сказал Богданов.

Он также отметил, что РГПУ второй раз подряд будет принимать математическую олимпиаду. В этом году из-за эпидемиологической ситуации конкурсные состязания, как и в прошлом году, пройдут в дистанционном формате.

Россию на олимпиаде представят Иван Бахарев и Максим Туревский из Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге, Айдар Ибрагимов из специализированного учебно-научного центра - школа-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ, Матвей Исупов из лицея № 41 в Ижевске, Андрей Шевцов из лицея "Вторая школа" в Москве, Данил Сибгатуллин из московской школы № 1589.

Отмечается, что школьники были отобраны в сборную более чем из 200 победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников по математике. К соревнованиям они готовились в течение года. Руководит российской командой учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов.

Об олимпиаде

Международная математическая олимпиада - ежегодный чемпионат по математике среди школьников старших классов. Состязание проводится с 1959 года, включает два тура по три задачи в каждом. Задания охватывают разные области математики, в основном геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

В 2020 году российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали и заняла второе место в неофициальном командном зачете после Китая.

Победителям, призерам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.