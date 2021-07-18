В Таиланде приостановят внутреннее авиасообщение с зонами высокого распространения ковида

БАНГКОК, 18 июля. /ТАСС/. Власти Таиланда приостанавливают с 21 июля внутренние авиарейсы в и из провинций с высоким уровнем распространения коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье постановлении управления гражданской авиации королевства.

В документе указывается, что "ограничение распространяется на зоны максимально строгого контроля", куда входят Бангкок и провинции Нонтхабури, Патхумтхани, Самутпракан, Самутсакхон, Накхонпатхом, Наратхиват, Паттани, Сонгкхла, Яла, Чаченгсао, Чонбури и Аюттхая. Постановление будет действовать "до улучшения эпидемиологической обстановки или особого распоряжения".

Ограничение не распространяется на авиарейсы, связанные с туристическими программами Пхукета и Самуи, аварийные или технические (без высадки пассажиров) посадки, а также полеты по специальному разрешению, например, для оказания медицинских услуг, в том числе вакцинации. Кроме того, авиаперевозчики, продолжающие выполнять некоторые рейсы, должны ограничить число пассажиров в салонах самолетов до 50% от общей вместимости. В ведомстве напомнили, что "людям без лицевых масок, с температурой тела выше 37,3 градуса или с респираторными симптомами вход в аэропорт строго запрещен".

После публикации постановления ряд авиакомпаний, в том числе Thai Lion Air, Nok Air и Thai Vietjet, подтвердил, что планирует осуществить все запланированные до 20 июля внутренние рейсы в обычном режиме. При этом некоторые авиакомпании призывают после указанной даты уточнять расписание полетов, другие пока не могут четко указать, продолжат или прекратят осуществлять полеты. Bangkok Airways объявила о временной приостановке некоторых из своих внутренних рейсов до 1 августа, кроме маршрута Самуи - Пхукет, поскольку оба направления не входят в зону высокого распространения инфекции.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 403,3 тыс., вылечились более 283,9 тыс. человек, умерли 3,3 тыс. пациентов. В апреле в стране началась новая волна распространения коронавируса, с которой власти до сих пор пытаются справиться, параллельно проводя вакцинацию жителей королевства. С 12 июля в зонах максимально строгого контроля с 21:00 до 04:00 по местному времени действует комендантский час, а людям рекомендуется отложить любые поездки без крайней необходимости, прежде всего в другие регионы страны.