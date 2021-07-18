Руководство "Команды 29" адвоката Павлова приняло решение о самороспуске

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Руководство адвокатского объединения "Команда 29", созданного Иваном Павловым, приняло решение о роспуске организации из-за претензий прокуратуры и Роскомнадзора. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе этой структуры.

"В этих условиях [претензий прокуратуры и Роскомнадзора] продолжение деятельности "Команды 29" создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск. Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности "Команды 29". Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации", - отмечается в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что сайт "Команды 29" заблокирован по требованию Роскомнадзора и на основании требования Генеральной прокуратуры от 15 июля.

"Ведомство считает, что мы распространяли информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной. В пояснительной записке указывается, что на нашем сайте размещались некие материалы нежелательной организации Spolecnost Svobody Informace, зарегистрированной в Чехии", - говорится в заявлении пресс-службы "Команды 29".

В организации подчеркнули, что на их сайте никогда данные материалы не публиковались. "Сообщаем, что никаких материалов данной организации на нашем сайте нет. С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства. Законодательство может нам не нравиться, но мы его соблюдаем. Мы расцениваем решение прокуратуры как акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты. "Команда 29" будет обжаловать блокировку, поскольку она откровенно незаконная", - отметили в пресс-службе.

"Следующим шагом в атаке на нас может стать уголовное преследование как членов "Команды 29", так и ее сторонников: всех, кто оказывал нам поддержку, сотрудничал с нами, участвовал в гуманитарных и медиапроектах. К сожалению, изменения в Уголовном кодексе, которые вступили в силу в июле этого года, допускают такое развитие событий", - подчеркнули в организации, обосновывая решение о самороспуске.

Об адвокате Павлове

Адвокат Иван Павлов специализируется по делам о разглашении государственной тайны. Он защищал военного журналиста Григория Пасько, топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, а также добивался рассекречивания документов, связанных со смертью шведского дипломата Рауля Валленберга. В последнее время Павлов защищает обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

В отношении самого Павлова также ведется расследование: возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), связанное с делом Сафронова. Адвокату вменяется передача газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. В качестве меры пресечения суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, установив ряд запретов. Вину он не признает.

"Команда 29" - это объединение юристов, созданное Павловым. Свое название они объясняют статьей 29 Конституции РФ, которая гарантирует свободу мысли и слова.