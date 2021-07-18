В Карелии впервые установилась атмосферная засуха

ТАСС, 18 июля. Опасное природное явление - атмосферная засуха - установилась в Карелии впервые за всю историю метеонаблюдений. Следствием этого стало иссушение почвы и лесной подстилки, что способствовало возникновению лесных пожаров в ряде районов республики, говорится в сообщении Министерства природных ресурсов и экологии Карелии.

"На юго-западе Карелии впервые зарегистрировано опасное природное явление - атмосферная засуха. Это состояние атмосферы, характеризующееся недостаточным выпадением осадков, высокой температурой и пониженной влажностью. Следствием этого стало иссушение почвы и лесной подстилки", - говорится в сообщении.

По словам начальника территориального подразделения Росгидромета - Карельского ЦГМС - Татьяны Кравченковой, отсутствие осадков и высокие температуры наблюдается в регионе с 18 июня. "Когда в течение месяца дней с осадками очень мало и максимальная температура днем +25 градусов и выше, то создаются условия для образования атмосферной засухи и появляются дополнительные риски возникновения природных пожаров и быстрого распространения огня. Тот пожар, который был в Вешкельском лесничестве в Суоярвском районе, и атмосферная засуха - это звенья одной цепи", - пояснила Кравченкова.

По информации Карельского ЦГМС, большую часть июня среднесуточная температура превышала климатическую норму на 7-12 градусов, а среднемесячная температура в итоге - на 5 градусов выше нормы. При этом осадков выпало от 6% до 50% от нормы. В июле дефицит атмосферных осадков стал характерным для всей Карелии. На 17 июля выпало от 3% до 20 % месячной нормы осадков, а в отдельных районах их не наблюдалось вовсе, что не характерно для региона.

Минприроды Карелии призывает жителей не посещать леса в жаркий период и не усугублять аномальную природную ситуацию.