В Петербурге ожидаются грозы, град и шквалистый ветер после аномальной жары

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Грозы, ливень, град и усиление ветра до 15-20 м/с ожидаются в Санкт-Петербурге в воскресенье после продолжительной жары. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Первый месяц лета в городе стал самым теплым в истории метеонаблюдений и самым сухим за последние 70 лет. В июле жара сохранилась.

"Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что 18 июля в ближайшее время в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы, ливень, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, в регионе также ожидается гроза, ливень и град, порывы ветра до 15 м/с. Однако аномально жаркая погода сохранится. Отклонение среднесуточной температуры воздуха составит 7 градусов и более выше климатической нормы - до 32 градусов тепла.