Роскомнадзор потребовал разблокировать ролик на YouTube-канале Пушкова

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала сенатора Совета Федерации Алексея Пушкова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Видеохостинг удалил выпуск программы "Постскриптум", который был размещен на официальном канале "Алексей Пушков".

"В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями конституции и законов РФ", - сказали в пресс-службе. В удаленном выпуске обсуждаются проблемы полового воспитания детей школьного и дошкольного возраста, отстаиваются идеи защиты традиционных семейных ценностей. Акцентируется недопустимость нарушения российских законов.

В службе указали, что YouTube чаще других иностранных сервисов ограничивает доступ к материалам российских СМИ. Всего выявлено около 30 случаев цензуры российских изданий и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, "Россия-24", "НТВ", "ТВЦ", "Взгляд" и другие.