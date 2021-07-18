В Роскомнадзоре заявили, что YouTube игнорирует требования об удалении фейков

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор направил администрации компании Google LLC (владеет YouTube) более 24 тыс. требований удалить размещенный на видеохостинге запрещенный контент. Сейчас остаются неудаленными порядка 5 тыс. запрещенных материалов, сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам мониторинга, администрацией видеохостинга не удалено около 5 тыс. запрещенных материалов. Значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории РФ и в других странах мира, пронаркотический и другой социально опасный контент", - сказали в пресс-службе.

По данным Роскомнадзора, администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе. "По данной тематике неудаленными остаются девять материалов", - указали в службе.

По данным Роскомнадзора, YouTube является лидером по количеству неудаленного противоправного контента. В отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление упомянутых противоправных материалов. Судом к сегодняшнему дню рассмотрены три протокола, сумма штрафов составляет 6 млн рублей.

Согласно требованиям российского законодательства, если после получения уведомления от Роскомнадзора администрация интернет-платформы не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, то она может быть привлечена к ответственности в виде штрафа на сумму от 3 до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения интернет-платформой суд примет решение о штрафе в размере от одной двадцатой до одной пятой годового оборота компании.