В США заявили, что соцсети делают недостаточно для борьбы с дезинформацией о вакцинах

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Социальные сети делают недостаточно для борьбы с распространением дезинформации о коронавирусе и вакцинах. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN начальник военно-медицинской службы США вице-адмирал в отставке Вивек Марти.

"Некоторые [социальные сети] работают над тем, чтобы продвигать информацию от федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний и других проверенных медицинских источников. Другие прилагают усилия с тем, чтобы снизить влияние ложных источников", - подчеркнул он. "Но я отмечаю как публично, так и в частных беседах, что этого недостаточно", - указал Марти, отметив, что "не видит прогресса в борьбе" с этим феноменом.

"Мы по-прежнему видим, как в сети процветает дезинформация. И мы знаем, что она несет угрозу здоровью людей и даже стоит им жизни", - указал Марти. По его словам, распространение дезинформации по вопросам, касающимся здравоохранения, "лишает людей возможности выбора". "Социальные платформы должны осознать, что они сыграли ключевую роль в увеличении скорости и масштабов распространение дезинформации", - указал начальник военно-медицинской службы США.

В минувшую пятницу президент США Джо Байден, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил, что соцсети, позволяющие распространять на своих платформах дезинформацию о коронавирусе и вакцинах, тем самым фактически убивают людей, поскольку основная часть заболевших в настоящий момент в США - это те, кто не вакцинировался. Компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, в свою очередь заявила, что утверждения американского лидера противоречат фактам. Байден ставил цель достичь отметки в 70% вакцинированных американцев к 4 июля, Facebook не виновата в том, что эта цель не была достигнута, заключили в компании.

Всего в США, по информации Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 609 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. По сведениям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 56% населения страны (свыше 185,7 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 48,5% (160,9 млн человек) прошли вакцинацию полностью.