Гидрометцентр предупредил об усилении дождей и гроз 19 июля в Москве и области

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Дожди захватят все районы Москвы и Подмосковья во второй половине дня. Они будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 17 м/ с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник во второй половине дня кратковременные дожди будут уже повсеместно. Уже не будет так, что кому-то повезло, кому-то нет: осадки почувствуют все жители Москвы и Подмосковья. Будут грозы, усиление ветра минимум до 17 м/ с", - рассказал он.

По словам Вильфанда, не исключено, что в связи с непогодой будет выпущено штормовое предупреждение. Температурный фон останется достаточно высоким - 27-29 градусов тепла.

Во вторник ненастная погода продолжится. "Во вторник тоже облачно, кратковременные дожди и температура 25-27 градусов максимально", - отметил метеоролог.