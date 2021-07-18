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Эксперт заявил, что 60% россиян обрели коллективный иммунитет к коронавирусу

Однако необходимый уровень коллективного иммунитета для РФ должен достигнуть 90%, считает директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России в целом обрели 60% населения. Об этом в воскресенье сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

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"Мы достигли в целом по стране около 60%. Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть. Это тот уровень, который позволяет управлять процессом", - сказал Тотолян в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, необходимый уровень коллективного иммунитета для РФ должен достигнуть 90%.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 5 958 133 случая заражения, выздоровели 5 341 231 человек, умерли 148 419. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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