Рестораны в Москве могут работать для гостей без QR-кодов

"В ресторанах, кафе, ночных клубах и барах столицы будут проведены проверки на соблюдение санитарных мер", - сообщил ТАСС в понедельник первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Заведения общепита в Москве, включая фуд-корты в торговых центрах, с 19 июля могут выбирать формат очного приема гостей - по QR-кодам или без них. Но в любом случае и персонал, и посетители обязаны соблюдать соответствующие требования Роспотребнадзора.

Решение о смягчении ограничений объявил мэр Москвы Сергей Собянин 16 июля, заявив об улучшении эпидобстановки в городе и об успехах прививочной кампании - в столице хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 3,8 млн человек, примерно 30% москвичей. Аналогичные послабления анонсировали и в Подмосковье.

"Система QR-кодов для обслуживания посетителей в залах заведений общепита с 19 июля перестает быть обязательной. Тем не менее, у предпринимателей остается возможность организовать вход по уже отработанному алгоритму только для обладателей иммунного сертификата - вакцинировавшихся от коронавируса, переболевших или сдавших ПЦР-тест. В таких кафе, ресторанах, ночных клубах, караоке и барах посетители могут находиться без масок и перчаток, у них не обязательно проверять температуру при входе, а столики могут быть расставлены ближе, чем на 1,5 м. Если заведение работает не в "бесковидном" режиме, а по обычному формату, то список антикоронавирусных мер в таких местах больше. Соблюдение всех требований будем проверять", - сказал Немерюк.

Кроме того, с 19 июля в полном объеме при обязательном соблюдении эпидемических мер могут возобновить работу развлекательные заведения и заведения общепита, в том числе ночью, а также фуд-корты и детские игровые комнаты. Немерюк уточнил, что сотрудники заведений, находясь на рабочих местах, должны носить маски и перчатки, вне зависимости от COVID-формата площадки и наличия у них сертификата о вакцинации.

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы напомнил, что штраф за невыполнение требования о соблюдении "бесковидного" режима для заведений общественного питания составляет до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, для организаций - до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца. Соблюдение требований контролируется сотрудниками Роспотребнадзора, инспекторами Главного контрольного управления, сотрудниками департамента торговли и услуг, а также полицией.

"За минувшие три недели на "бесковидный" режим работы перешли почти 8 тыс. предприятий общепита. Если заведение не собирается оставлять за собой этот статус, впускать гостей по QR-коду и пользоваться предусмотренными привилегиями, отзывать заявку из реестра i.moscow не нужно", - уточнил Немерюк. Также глава департамента торговли и услуг отметил, что заявленные ранее в Москве субсидии и иные меры поддержки бизнеса окажут в полной мере. Речь идет о программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса, отсрочке по уплате арендных платежей и т. д.

Отмена QR-кодов в Подмосковье

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому Подмосковье вслед за столицей отменяет обязательное предъявление QR-кода при посещении мест общественного питания, ночных клубов, зоопарков и аттракционов. Мера вступает в силу с 19 июля.

При этом губернатор отметил, что система QR-кодов в Подмосковье будет носить рекомендательный характер. Предпринимателям самим предстоит решать, оставить их в своем кафе или отменить. В случае отмены системы QR-кодов в заведении будут обязательными проведение термометрии на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

По словам Воробьева, решение о смягчении антиковидных мер приняли в связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции, на что в свою очередь повлияли хорошие темпы вакцинации населения. В регионе привились больше 2,4 млн человек - это почти 40% от общего числа жителей области старше 18 лет.