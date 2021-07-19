Британское правительство снимает коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Законодательные ограничения, введенные британским правительством из-за пандемии COVID-19, с понедельника прекращают действовать на территории Англии. Ее жители больше не должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, начнут возвращаться на работу в офисы, смогут пить пиво у барной стойки, посещать ночные клубы и собираться большими компаниями в закрытых помещениях и на улицах. Кроме того, полностью вакцинированным британцам не придется соблюдать карантин после въезда в королевство из полутора сотен стран, включая Россию.

Так называемый День свободы пришлось отложить на месяц из-за быстрого роста заболеваемости в королевстве, где доминирующим теперь является особо заразный штамм "дельта". В последние дни в стране выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что ранее наблюдалось лишь на пике второй волны эпидемии в январе этого года. Среди заболевших оказался новый глава Минздрава страны Саджид Джавид, заявивший, что уже успел сделать обе прививки от коронавируса, и поэтому испытывает лишь легкие симптомы COVID-19. Из-за болезни Джавида уйти на самоизоляцию пришлось министру финансов Риши Сунаку и премьер-министру Борису Джонсону. Теперь глава правительства не сможет выступить на Даунинг-стрит, 10 с речью по случаю отмены ограничительных мер.

Хотя формально власти заявляют о снятии всех ограничений, жителям Англии по-прежнему надо будет подчиняться целому ряду требований, обусловленных сложной эпидемиологической обстановкой, и все чаще придется предъявлять паспорта вакцинации. В лондонском транспорте ношение масок останется обязательным. Такое же требование будет распространяться на болельщиков в ходе массовых спортивных мероприятий. Власти по-прежнему призывают людей проявлять благоразумие и надевать маски в местах массового скопления людей. То же самое рекомендуют клиентам большинство британских магазинов. Примечательно, что опросы общественного мнения показывают готовность 2/3 британцев по-прежнему носить маски в многолюдных помещениях и транспорте.

Больные COVID-19 по-прежнему должны самоизолироваться на 10 дней. Изоляция обязательна и для лиц, тесно контактировавших с зараженными. В настоящий момент это правило распространяется даже на полностью вакцинированных граждан, однако с середины августа им больше не придется оставаться дома после контакта с инфицированным человеком.

Выявлять контактных лиц в Великобритании помогает специальное приложение для смартфонов и служба операторов, обзванивающих людей, которые могут быть заразны. При этом в последнее время система вызывает все больше нареканий как из-за ложных срабатываний, так и из-за стремительно растущего количества британцев, которые вынуждены самоизолироваться. За первую неделю июля указание изолироваться получили почти 900 тыс. жителей страны, не считая школьников. Ожидается, что на фоне быстрого роста заболеваемости этот показатель продолжит расти, а бизнес, государственные службы и система здравоохранения уже жалуются на нехватку сотрудников, вынужденных оставаться дома.

Критика и контраргументы

Сторонники скорейшей отмены ограничений упрекают правительство Джонсона в том, что наступление "Дня свободы" задержали, чтобы успеть вакцинировать больше людей, и, предупреждая об угрозе экономике королевства, требуют немедленно изменить касающиеся самоизоляции правила. На правительство давят индустрии развлечений и туризма, которые понесли наибольшие потери в ходе трех вводившихся в стране карантинов. В прошлом году на фоне пандемии общий объем государственных заимствований страны вырос в пять раз - до £300 млрд ($413 млрд), а госдолг теперь составляет почти 100% ВВП, и это самый высокий показатель за почти 60 лет. Сохранение ограничений грозит дополнительно ухудшить экономическую ситуацию.

Вместе с тем многие представители медицинского сообщества, профсоюзов и даже некоторые соратники Джонсона по Консервативной партии считают снятие ограничений преждевременным. Свыше 1 200 ученых назвали их отмену безответственным решением и неэтичным экспериментом, который предполагает, что миллионы молодых людей и подростков, которые пока не привиты, переболеют коронавирусом, а в ряде случаев столкнутся с долгосрочными последствиями болезни. Отказ от борьбы с распространением COVID-19 также означает повышенный риск появления новых штаммов вируса.

В правительстве исходят из того, что заболеваемость продолжит расти, и уже в августе в стране будет заболевать более 100 тыс. человек в день, однако считают, что это не несет чрезмерных рисков, так как вакцинация помогла кардинально изменить наблюдавшееся ранее соотношение между уровнем заболеваемости и уровнем смертности. Число регистрируемых смертей медленно растет, но оно более чем на порядок ниже показателей январского пика эпидемии. Количество госпитализаций также в несколько раз меньше, чем зимой, хотя правительственные эксперты и признают наличие угрозы переполнения больниц в случае, если эпидемическая ситуация продолжит ухудшаться в ближайшие месяцы.

"Нам придется снимать ограничения осенью и зимой, когда у вируса будет преимущество за счет холодной погоды, если мы не сделаем этого сейчас. Мы также потеряем драгоценную возможность воспользоваться периодом школьных каникул, который создает преграду на пути распространения болезни. Если мы не сделаем этот шаг сейчас, то когда мы вообще его сделаем? Давайте зададим себе этот вопрос", - заявил Джонсон в воскресном обращении к своим подписчикам в Twitter, при этом призвав нацию проявлять осторожность и ответственность в новых условиях.

За 30 дней, на которые пришлось отложить "День свободы", было сделано почти 8 млн дополнительных прививок. На данный момент первую инъекцию получили 88% всех совершеннолетних британцев, а обе дозы - больше 68% лиц старше 18 лет. По последним данным Службы общественного здравоохранения Англии, используемые в стране вакцины после двух инъекций с 80-процентной эффективностью защищают от заражения штаммом "дельта" и на 94% снижают вероятность развития тяжелых форм болезни, требующих госпитализации. Однако если абсолютное число заболевших достигнет крайне высоких значений, нагрузка на систему здравоохранения может стать критической.

Туристический сезон

Помимо прочего, снятие ограничительных мер означает открытие туристического сезона для жителей Соединенного Королевства. С понедельника власти больше не рекомендуют гражданам воздерживаться от поездок за рубеж за исключением 60 государств и территорий из красного списка стран повышенного риска.

По возвращении из "желтых" и "зеленых" стран людям, постоянно проживающим в королевстве, полностью привитым от COVID-19 или не достигшим необходимых для вакцинации 18 лет, не нужно будет соблюдать десятидневный карантин. Исключением станет Франция из-за возникших у британских властей опасений по поводу отмечаемых там случаев заражения бета-штаммом, против которого могут быть менее эффективны некоторые вакцины. Готовящимся к отлету и возвращающимся в страну туристам по-прежнему надо будет делать тесты на коронавирус, что может значительно увеличить стоимость семейной поездки.

Облегчить правила въезда в страну одновременно решили власти всех административно-политических частей Соединенного Королевства, хотя Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия намерены сохранять остальные ограничения до конца июля или начала августа.