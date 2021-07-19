Каждый второй опрошенный в России выбрал бы IT-специальность для поступления в вуз

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Каждый второй (50%) из опрошенных россиян заявили, что выбрали бы IT-специальности, если бы им нужно было сейчас получать образование. Несмотря на это, половина респондентов отметила негативное влияние IT-индустрии на повседневную жизнь. Это следует из данных опроса Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир"), который компания провела к старту приемных кампаний в российских вузах (есть в распоряжении у ТАСС).

Чаще о желании связать с технологиями свою специальность, если бы нужно было получать образование сейчас, заявляли мужчины (56%), чем женщины (44%). Почти треть женщин (35%) предпочли бы другую, нетехнологичную сферу.

Также почти половина участников опроса (42%) ответили, что их привлекает профессия IT-специалиста и они готовы рассмотреть возможность смены работы. Причем чаще так отвечали мужчины, а также опрошенные с доходом выше среднего и в возрасте от 31 до 65 лет. По мнению респондентов, работники IT-индустрии имеют высокий уровень заработной платы и спрос на них через пять лет только повысится.

"Работа в сфере информационных технологий оценивается большинством респондентов как очень престижная (79%) и востребованная (84%). У россиян традиционно большим уважением пользуются инженерные и технические специальности. Этим можно объяснить, почему многие опрошенные хотели бы перейти в IT-сферу или задумываются об этом. Пока еще есть стереотип о том, что в IT работают исключительно мужчины, поэтому женщины реже отвечали о том, что интересуются работой в этой сфере", - отметила руководитель центра маркетинговых исследований НСПК (Мир Plat.Form) Ирина Лобанова.

По мнению опрошенных россиян, самые распространенные IT-профессии - это программист и системный администратор.

Тем не менее, каждый второй респондент отметил негативное влияние IT-индустрии на повседневную жизнь. В частности, опрошенные россияне считают, что из-за развития современных технологий люди меньше общаются (47%) и теряют рабочие места (45%). Чаще всего так отвечали люди в возрасте от 31 до 45 лет.

Опрос респондентов проводился путем анкетирования, репрезентативная всероссийская выборка составила 1200 человек.

О приемной кампании

Абитуриенты с 20 июня и до конца июля могут очно или удаленно подать документы в российские вузы для поступления, зачисление состоится в августе. Университеты могли начать принимать документы раньше установленного срока. Прием документов от абитуриентов продлится до 29 июля, дополнительные вступительные испытания, в том числе творческой направленности, проводятся вузами также до 29 июля.