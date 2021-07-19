Эксперт из ФРГ считает, что Россия и Евросоюз должны взаимно признать антиковидные вакцины

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Представители германского бизнеса приветствовали бы признание Россией иностранных вакцин, а странами ЕС - "Спутника V" и других российских препаратов. Вирусу безразлично гражданство, а взаимное признание эффективных вакцин необходимо, заявил в понедельник председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп в интервью газете " Известия ".

"Наши топ-менеджеры и инженеры однозначно и единогласно приветствовали бы, если бы Россия признала иностранные вакцины - китайские, американские, германские, а ЕС признал бы "Спутник V" и другие российские препараты <...> Вирус атакует и русских, и немцев, его не интересует гражданство, поэтому методы борьбы с COVID-19 должны быть более глобальными. Поэтому необходимо взаимное признание эффективных вакцин", - сказал он.

Шепп заметил, что некоторые сотрудники германских компаний вакцинировались "Спутником V" и BioNTech одновременно, чтобы более-менее свободно передвигаться между странами. "Перед правительствами и в России, и в западных странах стоит большой вызов - найти хороший баланс между сохранением жизни и здоровья населения и возвращением к нормальной социальной и экономической жизни", - заметил он.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.