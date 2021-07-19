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Пандемия COVID-19

Эксперт: нарушение обоняния встречается у меньшего числа зараженных штаммом "дельта"

Чаще у больных встречаются желудочно-кишечные симптомы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Нарушение обоняния и вкуса наблюдается у меньшего числа заразившихся штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "дельта", отличающимся высокой заразностью. Чаще у больных встречаются желудочно-кишечные симптомы, сообщил в интервью "Известиям" вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

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"Скорее произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. Отмечают меньшее число людей [в числе заразившихся штаммом "дельта"], у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы", - ответил он на вопрос о том, наблюдаются ли новые симптомы заболевания у заразившихся штаммом "дельта".

По словам Нетесова, это обусловлено тем, что у вируса "немного изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а с ним и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует". "Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов", - добавил он.

Вирусолог отметил, что доказанным является тот факт, что штамм "дельта" действительно в больших количествах и быстрее размножается в организме заразившихся. "Это известно по данным не одной страны, поэтому заболеваемость растет даже в государствах с высоким уровнем вакцинации", - пояснил Нетесов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 190,1 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 958 133 случая заражения, выздоровел 5 341 231 человек, умерли 148 419. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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