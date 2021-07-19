Эксперт: коллективный иммунитет к штамму "дельта" сформирует вакцинация 80% населения

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Формирование коллективного иммунитета к штамму коронавируса SARS-CoV-2 "дельта", отличающемуся высокой заразностью, возможно при вакцинации более 80% населения России. Такое мнение в интервью " Известиям " высказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

"Для достижения популяционного иммунитета в отношении варианта "дельта" надо привить больше 80% населения. Пока же у нас в России вакцинированы одним компонентом чуть больше 20%. В Великобритании, например, уже 53% населения провакцинированы двумя компонентами", - сказал он.

Нетесов отметил, что в настоящее время уже есть опубликованные оценки зарубежных вакцин против варианта "дельта".

"А эти препараты все основаны на уханьском варианте, как и наш "Спутник". Для них эффективность против варианта "дельта" ниже всего на 5-10%, но вакцины все равно работают. Поэтому здесь сомнений никаких нет: вакцинироваться надо и как можно быстрее. Скорость вакцинации населения очень важна. Если мы будем двигаться нынешними темпами и затянем процесс на два-три года, то вирус в своей эволюции обгонит нашу вакцину", - пояснил эксперт.

По его мнению, также стоит внедрить тестирование на антитела к разным белкам вируса, и в первую очередь вакцинировать тех, кто вообще не имеет антител. "Таким способом можно было бы ускорить процесс создания коллективного иммунитета и сэкономить вакцины. В частности, можно было бы кому-то предложить "Спутник Лайт" вместо двухкомпонентной вакцины", - добавил Нетесов.

Кроме того, он считает, что для повышения успешности проведения прививочной кампании необходимо кардинально повысить доступность информации о вакцине.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 958 133 случая заражения, выздоровел 5 341 231 человек, умерли 148 419. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.