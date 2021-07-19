Вильфанд рассказал, когда Западная Сибирь и Урал покинут "мешок холода"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Аномальный холод закончится на юге Западной Сибири и Урале в середине недели. Территории выберутся из "мешка холода", и воздух прогреется до 28-30 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

13 июля Вильфанд сообщал, что температура ниже нормы на четыре-шесть градусов прогнозируется в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и западе Красноярского края в ближайшие дни. Эти территории образовывали "мешок холода" на прогностической карте.

"Тут все становится просто замечательно. Уже 19 июля температура будет ниже нормы всего на два градуса, 20 июля - около нормы и на один градус ниже, 21 июля - около нормы, а 22-23 июля - уже выше нормы на два градуса. Это значит, что будет повышение температуры на пять-шесть градусов на юге Западной Сибири, в Омске, в Новосибирске. "Мешка холода" не будет", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура повысится до 28 градусов во второй половине недели на юге Западной Сибири. Аналогичный процесс произойдет и на Урале. Там температура днем будет достигать 30 градусов тепла.

Метеоролог объяснил, что холодная погода на юге Западной Сибири и Урале обусловлена деятельностью мощного антициклона на европейской части России. "Мешок холода" был связан с тем, что, если над европейской территорией гребень высокого давления, то к востоку и западу - ложбина низкого давления, по которой перемещаются холодные массы с севера, северо-запада. Антициклон над европейской частью России разрушается, значит, температура выравнивается: там понижается температура, а на юге Западной Сибири и Урале - повышается", - пояснил Вильфанд.