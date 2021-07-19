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Отделение посольства Белоруссии переедет из Хабаровска во Владивосток

Переезд произойдет до 1 сентября

ХАБАРОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Отделение посольства Белоруссии закрывается в Хабаровске и до осени откроется во Владивостоке, сообщили ТАСС в отделении.

"Переезжаем во Владивосток, предварительно, до даты, указанной в соответствующем постановлении (1 сентября - прим. ТАСС)", - сказали в отделении. Открытие [отделения] посольства во Владивостоке связано с переносом столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска в этот город в 2018 году. "Переводятся два работавших в этом отделении человека", - уточнили в отделении.

В зоне ответственности хабаровского отделения посольства находятся Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Теги
БелоруссияРоссияПриморский крайХабаровский край
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