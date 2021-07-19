Дальневосточные ученые отправились изучать фауну Императорского хребта в Тихом океане

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Ученые Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН на борту научного судна "Академик Лаврентьев" отправились в экспедицию по изучению глубоководных систем Императорского хребта (цепи подводных гор) в Тихом океане. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ННЦМБ.

"Научный коллектив ННЦМБ ДВО РАН <...> отправился на борту научно-исследовательского судна "Академик Лаврентьев" к цепи подводных гор, известной под названием "Императорский Хребет", для изучения глубоководных экосистем в центральной части Тихого океана. Основная задача экспедиции - изучение функциональной структуры глубоководных экосистем, трофических отношений, биохимического и генетического биоразнообразия в популяциях донных обитателей", - говорится в сообщении.

Собранные данные помогут определить пути распространения кораллов и губок в Тихом океане и разработать научно обоснованные меры управления морскими биоресурсами. Для исследований будет использоваться размещенный на борту комплекс телеуправляемого подводного аппарата "Comanche" с рабочей глубиной до 6 тыс. метров.

В июне врио директора ННЦМБ Инесса Дюйзен рассказала ТАСС, что центр возобновил экспедиции в северную часть Тихого океана, которые откладывались из-за эпидемиологических ограничений в 2020 году. Так, в 2020 году ННЦМБ как головная организация консорциума четырех институтов получил грант в 100 млн рублей от Минобрнауки РФ на исследование глубоководных экосистем в потенциально рудоносных районах Северо-Западной части Тихого океана. Однако из-за пандемии ученые не смогли выйти на исследования.