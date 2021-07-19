Метровый бивень мамонта нашли на раскопках в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 19 июля. /ТАСС/. Археологи обнаружили метровый бивень мамонта и около 4 тыс. других артефактов в ходе масштабных раскопок стоянки древнего человека эпохи палеолита - Афонтова гора IV в Красноярске. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор АНО "Археологическое исследование Сибири" Тимофей Ключников.

Афонтова гора IV открыта 100 лет назад, но до сих пор остается малоизученной. В этом году здесь проходят раскопки на 11 тыс. квадратных метров.

"Нашли бивень мамонта - археологически целый, порядка метра. Всего - уже около 4 тыс. находок, в том числе 71 орудие [труда]", - сказал Ключников.

Афонтова гора - памятник археологии федерального значения, группа стоянок позднего палеолита на левом берегу Енисея. Обнаруженные здесь артефакты стали экспонатами многих музеев мира, в том числе Эрмитажа и Лувра. Одна из стоянок - Афонтова гора IV - известна с конца XIX века, но практически не исследована. Первые крупные раскопки прошли в 2020 году, когда исследовались площади в 3,5 тыс. квадратных метров.