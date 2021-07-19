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Вильфанд предупредил об "опасном солнце" на юге России

По прогнозам синоптиков, в нескольких регионах ожидается сильная жара

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Жара до 37-44 градусов прогнозируется в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа до середины недели. На Черноморском побережье в это время будут опасная солнечная активность и температура воздуха около 30 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Особенно сильная аномальная жара ожидается до середины недели в Астраханской, Волгоградской областях - 40-42 градуса, в Калмыкии - до 44 градусов, в Северо-Кавказских республиках, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия - 40 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура выше климатической нормы на 4-5 градусов также ожидается в Ростовской области, Краснодарском крае и Ставрополье. Воздух в этих регионах будет пригреваться до 37-41 градуса тепла.

На Черноморском побережье такой сильной жары не ожидается, температура будет около 30 градусов тепла. Однако там прогнозируется "опасное солнце" в ближайшие дни.

"Хоть и облачно будет в Краснодарском крае и Крыму, но ультрафиолетовый индекс повышается там до семи единиц", - отметил метеоролог.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организациея. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц.

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