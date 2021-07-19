Эксперт считает, что в России идет не третья волна пандемии, а всплеск заболеваемости

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Эпидемический процесс распространения коронавируса един, внутри него не существует никаких волн. Существуют лишь всплески заболеваемости, один из них и отмечается в России в настоящее время, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавирусной инфекции.

"Я не считаю, что какие-то волны существуют, это все просто всплески. Процесс эпидемический или пандемический един, пока все не переболеют и не создастся иммунная прослойка", - рассказал он ТАСС.

По словам Жемчугова, развитие пандемического процесса в России прекратится, когда 70% населения пройдут вакцинацию или переболеют, а до этого момента могут появляться новые волны, если классифицировать так выплески заболеваемости.

"Закончится, когда 70% населения будет знакомо с вирусом: или переболеют, или будут вакцинированы", - пояснил он.