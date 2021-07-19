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Пандемия COVID-19

Эксперт: ковид, начавшийся легко, может быстро прогрессировать и перейти в тяжелую форму

Особенно часто это наблюдается у пациентов старшего возраста, имеющих факторы риска по тяжелому течению COVID-19

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Коронавирусная пневмония, начавшаяся у пациента в легкой форме, может быстро прогрессировать и привести к тяжелому поражению органов. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная.

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"Коварство COVID-19 заключается в том, что, даже начавшись легко, например, с легкого недомогания и субфебрильной температуры, в последующем заболевание может быстро прогрессировать и приводить к тяжелому поражению легких и других органов", - сказала она.

Пшеничная добавила, что особенно часто это наблюдается у пациентов старшего возраста, имеющих факторы риска по тяжелому течению COVID-19. Однако иногда это может встречаться и у более молодых людей, которые не обращают внимание на свое состояние в первые дни болезни и не спешат обращаться к врачу.

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