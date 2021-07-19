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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор разрабатывает прототип биочипа для выявления коронавирусной инфекции

Планируется дать характеристику региональным особенностям и этиологической структуре внебольничных пневмоний, с учетом которой и будет разработан прототип ДНК-биочипа

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора работает над прототипом биочипа, который будет выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирусных. Об этом сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

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"С 21.01.2020 ФБУН "Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной" Роспотребнадзора <...> в оперативном режиме начал активную работу по лабораторной диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которая продолжается по настоящее время. <...> Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что планируется дать характеристику региональным особенностям и этиологической структуре внебольничных пневмоний, с учетом которой и будет разработан прототип ДНК-биочипа.

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РоссияПандемия COVID-19
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