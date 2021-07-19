Эксперт: температура выше 38 градусов более 3-5 дней может означать тяжелое течение COVID

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Фебрильная температура тела 38-39°, которая держится у пациента с коронавирусной инфекцией более 3-5 дней и плохо снижается при приеме жаропонижающих, может увеличить вероятность дальнейшего тяжелого течения заболевания. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная.

"Если же с самого начала болезни у пациента появляется фебрильная температура тела, плохо снижаемая на фоне приема жаропонижающих средств, и длится более 3-5 дней, вероятность последующего тяжелого течения заболевания, даже у людей, не имеющих факторов риска, возрастает", - сказала она.

Пшеничная отметила, что быстро наступающее обезвоживание у больных с лихорадкой на фоне аномальной жары также повышает риск поражения легких, а также тромбообразования. По словам эксперта, даже в случае легкого течения заболевания с первых дней заражения нужно очень серьезно отнестись к своему здоровью и не заниматься самолечением.

"Многие случаи тяжелого течения заболевания связаны как раз с поздним обращением за медицинской помощью. Поэтому лучше, конечно, вообще не болеть, а для этого необходимо провакцинироваться", - заключила Пшеничная.