Вода ушла из домов подтопленного паводком на горных реках поселка в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Дома во втором поселке, подтопленном в результате сильного паводка на горных реках в Хабаровском крае, освободились от воды. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Паводок на Бурее и других горных реках в Верхнебуреинском районе начался после сильных дождей в конце прошлой недели. Всего в селах Ургал и Усть-Ургал подтопило 89 домов, часть жителей эвакуировали из поселений. В районе ввели режим ЧС. По мере освобождения от воды подворий в населенных пунктах начнут работать специальные комиссии, они оценят нанесенный стихией ущерб хозяйствам. В пункте временного размещения в поселке Новый Ургал на утро оставались 31 человек, из них четыре ребенка.

"Накануне село Усть-Ургал полностью освободилось от воды, часть жителей вернулась в свои дома из пунктов временного размещения. По состоянию на утро 19 июля, в селе Ургал также ушла вода из всех жилых домов, сейчас она осталась на территории 31 приусадебного участка и 17 земельных участков", - говорится в сообщении на сайте управления. Вода в реках стремительно падает.

В районе подтопления работают спасатели, они оказывают помощь жителям пострадавших поселений. На выходных в селе Усть-Ургал спасатели помогали очищать дворы от принесенного водой мусора, в поселении Ургал на лодках доставляли воду, продукты питания, медикаменты. На организованных в поселениях лодочных переправах перевезли порядка 60 человек. 19 июля спасатели продолжат перевозить людей в районе смытого моста перед подъездом к селу Усть-Ургал. Планируется также откачать воды из подвальных помещений, с низин, начать просушку домов.

После схода воды организую работу по восстановлению транспортного сообщения. Всего в результате подъема рек получили повреждения пять автомобильных мостов, подтопило один участок внутрипоселковой дороги в рабочем поселке Чегдомын, являющимся районным центром. Без транспортного сообщения остаются поселки Софийск и Шахтинск. Приостановили работа паромной переправы, связывающей Чегдомын с Софийском.

По данным Дальневосточного УГМС, на реке Бурея у села Усть-Ниман уровень воды сохраняет тенденцию стабильного спада. На утро 19 июля он составил 706 см, спад на 37 см за сутки, ожидается дальнейшее падение уровней.