Заразившиеся в Олимпийской деревне в Токио контактировали с 21 человеком

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Два спортсмена и еще один человек, связанный с проведением Олимпийских игр, заразившиеся коронавирусом на территории Олимпийской деревни в Токио, контактировали по меньшей мере с 21 человеком. Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Личные данные инфицированных не приводятся. Между тем 18 июля агентство Kyodo сообщило со ссылкой на источники, что заразившиеся являются членами сборной ЮАР по футболу.

Кроме того, в понедельник инфицирование было выявлено у одного иностранного журналиста и еще одного иностранца, связанного с проведением Игр. Помимо этого, коронавирус был подтвержден у одного японского рабочего на олимпийских объектах. Общее число обнаруженных случаев инфицирования среди задействованных в проведении Олимпиады достигло 58.

17 июля оргкомитет "Токио-2020" объявил о первом случае обнаружения коронавируса на территории Олимпийской деревни у человека, связанного с проведением Игр. 18 июля сообщалось о выявлении инфицирования у двух спортсменов. Личные данные заразившихся не разглашались. Вместе с тем 18 июля пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации проинформировала, что тесты на коронавирусную инфекцию двух футболистов олимпийской сборной ЮАР и видеоаналитика команды дали положительный результат.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За четыре дня до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.