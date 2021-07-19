Жертвам паводка в Приамурье выплатят на корма животным

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Амурской области предоставит компенсацию на приобретение кормов для животных амурчанам, чей скот пострадал от наводнения. Максимальная сумма - 7,1 тыс. рублей на одну голову, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Амурчане, пострадавшие во время паводка, получат компенсацию на покупку кормов для животных. Поддержка будет оказана людям, у которых были полностью затоплены приусадебные участки, а также сельхозтоваропроизводителям, утратившим урожай сельскохозяйственных культур", - говорится в сообщении.

Материальную помощь окажут из расчета на одну голову: для крупного рогатого скота - 7,1 тыс. рублей, лошади - 5,8 тыс. рублей, мелкого рогатого скота - 1,4 тыс. рублей, кролика - 600 рублей, свиньи - 4,1 тыс. рублей, сельскохозяйственной птицы - 180 рублей.

Из-за летнего паводка в Амурской области подтопило 975 жилых домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков. Всего в зону подтопления попали 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, численность пострадавшего населения составляет более 7 тыс. человек. По предварительной оценке, ущерб от паводка составляет 6 млрд рублей.