Тропический шторм "Чемпака" угрожает южным районам Китая

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 июля. /ТАСС/. Новый, седьмой по счету в этом сезоне в Азии тропический шторм, получивший название "Чемпака" в честь цветущего дерева в Малайзии, сформировался в понедельник у берегов Китая. Об этом сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.

По ее данным, в настоящее время эпицентр атмосферного явления находится в Южно-Китайском море, в 200 км к юго-западу от этого специального административного района КНР. Прогнозируется, что в ближайшие дни циклон будет смещаться по дугообразной траектории к западной части провинции Гуандун и острову Хайнань. В регионе ожидаются мощные грозы и волны на море.

"Сильные порывы ветра, превышающие 70 км/ч (19,4 м/с - прим. ТАСС), могут затронуть Гонконг", - предупредили местные синоптики.

Между тем в западной части Тихого океана набирает силу другой тайфун - "Иньфа", что означает "фейерверк" в переводе с кантонского диалекта китайского языка. Прогнозируется, что к пятнице он достигнет острова Тайвань, а затем обрушится на юго-восточное побережье материкового Китая.