Первый муниципалитет Югры привил от коронавируса 60% взрослого населения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июля. /ТАСС/. Более 5,8 тыс. из запланированных 9,8 тыс. взрослых жителей Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа привились от коронавируса. Муниципалитет стал первым в регионе, где вакцинировано 60% жителей, сообщил в понедельник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем аккаунте в Instagram .

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"Ханты-Мансийский район: взрослое население - 9,8 тыс., план вакцинации (60% от прикрепленного населения) - 5,8 тыс., исполнение плана - 100%", - говорится в таблице, опубликованной Добровольским.

Согласно таблице Ханты-Мансийский район - первый муниципалитет Югры, где вакцинировались 60% жителей. По данным Добровольского, за неделю с 12 по 19 июля в ХМАО число вакцинированных увеличилось почти на 4% - с 406,8 тыс. человек до 437,7 тыс. "Население Югры - 1 687 645 человек, запланирована вакцинация 755 755 жителей (60% взрослого населения). Вакцинированы 437 785 югорчан (57,9%) от плана, или 25,9% от всех жителей округа", - написал глава департамента.

В регион за все время поступило более 462 тыс. доз вакцины от коронавируса, ее достаточно, чтобы привить всех желающих.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 18 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 62,8 тыс. (из них 187 за последние сутки), выздоровели 59,6 тыс. человек, умерло 878 граждан (восемь за последние сутки).