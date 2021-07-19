В МВД рассказали, как осуществляют скрытый надзор за нарушителями ПДД на дорогах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД в течение 10 лет осуществляют скрытый надзор за водителями, нарушающими правила дорожного движения, в том числе выявляют тех, кто использует за рулем телефон без специального устройства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Осуществление надзора за дорожным движением нарядами сотрудников на патрульных автомобилях без специальной цветографической схемы, так называемый скрытый надзор, не является нововведением. Внутриведомственными нормативными правовыми актами такой метод несения службы допускается более 10 лет", - сказал собеседник агентства.

В МВД пояснили, при надзоре за дорожным движением наряд сотрудников на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы фиксирует нарушения правил дорожного движения, которые способствуют совершению ДТП. "Речь идет о фактах опасного вождения, выезде в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, превышение установленной скорости движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, правил пользования телефоном водителем транспортного средств", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, как добавили в МВД, полицейские, которые осуществляют скрытый надзор, взаимодействуют с другими подразделениями - стационарными нарядами, пешими постами, теми, кто несет службу на патрульных автомобилях со специальной цветографической схемой. Они в случае необходимости пресечения и оформления административного правонарушения осуществляют остановку транспортного средства нарушителя.