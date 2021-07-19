Археологи обнаружили в Крыму перстень с "Афродитой с зеркалом"

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Археологическая экспедиция, ведущая раскопки древнегреческой колонии Акра в Крыму, обнаружила перстень-печать с изображением богини, смотрящейся в зеркало, сообщила ТАСС участник экспедиции, научный сотрудник Государственного Эрмитажа Елена Арсентьева.

"На перстне, который стал одной из наиболее интересных находок этого сезона, изображена так называемая "Афродита с зеркалом": женщина на корточках, держащая в руках круглый предмет, на голове у нее, вероятно, что-то наподобие чепца. Видно, что фигура у нее очень женственная: нет каких-то "кубиков" на прессе или еще чего-то подобного, потому что греки ценили не худышек, а именно такие естественные фигуры с плавными линиями", - рассказала собеседница.

Она пояснила, что подобные перстни выполняли роль личной подписи или печати. Например, его владелец (изначально такие перстни - именно мужской предмет) мог опечатать пломбой с оттиском перстня свои кладовые. Соответственно, находка достаточно редкая.

"За 10 лет, в течение которых мы проводим подводные исследования Акры, это вторая находка ювелирного изделия: ранее была лишь однажды найдена сережка", - уточнила собеседница.

Руководитель экспедиции Сергей Соловьев пояснил ТАСС, что в этом году в подводной части городища заложили раскоп, в границы которого попало одно из просторных помещений здания, находившегося неподалеку от центра города. Кроме того, в этом сезоне археологи продолжили изучение обнаруженных в прошлом году участка улицы и двух прилегающих домов римского периода, еще один раскоп заложили в наземной части городища.

Исследования Акры

Конференция "Акра - античный город на европейском Боспоре. 10 лет подводных археологических исследований" проходит 17-18 июля в селе Набережное на Керченском полуострове, неподалеку от места, где находился древний город. Началом исследований Акры принято считать 1981 год, когда школьник Алексей Куликов нашел на берегу множество древних монет, указавших ученым на местоположение небольшого портового города на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом). В 2011 году начались систематические исследования подводной, затопленной из-за изменения уровня моря, части городища.

Считается, что город основали выходцы из греческих полисов Нимфея или Пантикапея - крупнейших городов Боспорского государства (в древности оно занимало Керченский и Таманский полуострова, Восточное Приазовье и дельту Дона). Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV в. Большая часть территории античного города площадью около 3,5 га скрыта водами Черного моря, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке между морем и озером Яныш.