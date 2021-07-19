СМИ: президент Toyota Motor отказался от присутствия на церемонии открытия Олимпиады

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Акио Тоёда, президент крупнейшей в Японии автомобилестроительной корпорации Toyota Motor, которая является одним из ключевых спонсоров проведения Олимпиады в Токио, отказался от присутствия на церемонии открытия Игр. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Кроме того, Toyota Motor не планирует транслировать в Японии телевизионную рекламу, связанную с Олимпиадой, чтобы не навредить имиджу корпорации, подчеркивает агентство.

18 июля Kyodo опубликовало результаты своего опроса, согласно которым 87% жителей Японии испытывают опасения, что проведение Олимпиады в Токио может привести к еще большему распространению в стране нового коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За четыре дня до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.