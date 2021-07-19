В Севастополе начались тренировки экипажей кораблей и авиации ко Дню ВМФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Первые тренировки экипажей кораблей и авиации, которые примут участие в праздничных мероприятиях в День Военно-морского флота, прошли в Севастополе, началось выстраивание парадной линии кораблей, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ЧФ.

"В Севастопольской бухте экипажи кораблей, летчики морской авиации Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа, проводят первую совместную тренировку морского парада кораблей и пролета авиации в честь Дня Военно-морского флота Российской Федерации", - сообщили на флоте.

"В ходе тренировок отрабатываются такие элементы как слаженность действий всех участников парада, хронометраж прохождения корабельных сил и пролета авиации, скорость и расстояние между кораблями при прохождении в кильватерном строю, высота и расстояние между авиационными группами и каждой единицей при пролете над бухтой", - отметили в пресс-службе.

Также в бухте началось формирование парадного строя кораблей Черноморского флота. На парадных бочках ошвартуют девять кораблей и судов. Возглавит парадную линию подводная лодка "Великий Новгород", также в строю будут флагман ЧФ - гвардейский ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и морской тральщик "Иван Антонов", которые неоднократно выполняли задачи не только в Черном, но и в Средиземном морях, старейшее спасательное судно российского флота "Коммуна", патрульный сторожевой корабль из состава пограничного управления ФСБ России и другие.

"В кильватерном строю на выход из бухты пройдут 12 кораблей и катеров. <...> В пролете авиации задействуют 26 единиц авиационной техники из состава Морской авиации Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО Южного военного округа <...>", - указано в сообщении.

На флоте напомнили, что из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом откажутся от большей части праздничных мероприятий. Проход кораблей и пролет авиации пройдет за 15 минут без традиционной демонстрации боевых возможностей и выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений. Также отменили вечерний концерт, праздничный салют и фейерверк.