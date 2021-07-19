СМИ: пропавший в Японии атлет из Уганды мог сойти с поезда в городе Нагоя

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Камеры наружного наблюдения на железнодорожной станции города Нагоя в центральной части Японии зафиксировали человека, который похож на пропавшего спортсмена из сборной Уганды. Об этом в понедельник со ссылкой на источник сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, пропавший угандиец, которого в настоящий момент разыскивает полиция, мог сойти с поезда на этой станции.

16 июля Kyodo проинформировало, что 20-летний штангист Джулиус Секитолеко мог купить билет на скоростной поезд "синкансэн" и уехать в сторону Нагои из города Идзумисана (префектура Осака), где размещена сборная Уганды. Перед этим атлет оставил записку, в которой написал, что не хочет возвращаться на родину и желает работать в Японии.

Ранее у двух членов олимпийской сборной Уганды было выявлено заражение новым коронавирусом.

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио, которые состоятся с 23 июля по 8 августа, строго ограничивают перемещение спортсменов из-за угрозы распространения инфекции и не допускают их контактов с жителями Японии. Так, атлетам разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.