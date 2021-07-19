Вьетнам намерен до конца года завершить создание минимум одной вакцины от коронавируса

ХАНОЙ, 19 июля. /ТАСС/. Вьетнам намерен до конца текущего года завершить создание как минимум одной эффективной вакцины против коронавируса собственной разработки. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Чан Ван Тхуан, сообщила в понедельник радиостанция " Голос Вьетнама ".

По его словам, межведомственная рабочая группа оказывает максимальную поддержку отечественным исследователям и производителям вакцин против коронавируса. В настоящий момент разработчики всецело сосредоточены на исследованиях и клинических испытаниях вакцин Nanocovax и Covivac - добившихся наибольшей степени готовности двух из четырех препаратов, разрабатываемых во Вьетнаме.

Как сообщили представители компании Nanogen, разработавшей вакцину Nanocovax, в ходе проходящей сейчас третьей фазы клинических испытаний препарата на людях 13 тыс. добровольцев получили первую прививку, а вторая будет им сделана до конца августа.

Вакцина Covivac, созданная Институтом вакцин и медицинских биологических препаратов города Нячанга, прошла первую фазу испытаний на людях. Вторая фаза исследований начнется ближайшее время.

Ранее премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что республика должна начать серийное производство собственной вакцины против коронавируса не позднее июня 2022 года. Он подчеркнул, страна должна стремиться к самостоятельному обеспечению вакцинами с тем, чтобы успешно реализовать стратегию вакцинации местного населения.

До появления отечественных вакцин Вьетнам будет закупать препараты иностранного производства. По информации Минздрава республики, до конца текущего года страна получит в общей сложности около 150 млн доз препаратов зарубежных производителей. Договоренности о коммерческих поставках во Вьетнам достигнуты с производителями британско-шведской вакцины AstraZeneca, российской "Спутник V", а также американских Pfizer и Moderna.