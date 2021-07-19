На мысе Бурхан установили емкости для раздельного сбора мусора

ИРКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Контейнеры для раздельного сбора мусора появились на мысе Бурхан, который является визитной карточкой озера Байкал и популярной достопримечательностью, но емкостей для отходов, несмотря на большой турпоток, там не было. Об этом в понедельник сообщила ТАСС директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь" Наталья Еремеева.

"Мы установили для туристов на мысе Бурхан три контейнера для раздельного сбора мусора. Наши добровольцы будут заниматься выемкой фракций - стекла, пластика и неперерабатываемого мусора", - сказала собеседница агентства.

Передавать отходы волонтеры будут в пункт приема, который на острове Ольхон, где находится мыс, организовала одна из частных компаний. Она же установила дробилку для стекла. "В измельченном виде вывезти его гораздо проще и выгоднее, плюс местные жители, например, дробленое стекло могут использоваться в строительстве либо в декоративных целях. Поэтому что-то может оставаться в хозяйственном обороте на острове, что-то - вывозиться региональным оператором", - рассказала Еремеева.

По ее словам, в последние годы стало больше туристов, которые поддерживают идею раздельного сбора. Ежегодно благотворительный фонд проводит на острове Ольхон опросы, и если несколько лет назад только 3-5% опрошенных туристов высказывались за сортировку, то сейчас их доля выросла до 33%.

Однако практика показывает, что реально к раздельному сбору отходов еще готовы немногие, поэтому фонд будет проводить разъяснительную работу на острове. "Раньше на мысе Бурхан не было контейнеров для мусора, поэтому опасаемся, что теперь их превратят в свалки. Но уставили их таким образом, чтобы за ними могли присматривать местные предприниматели, и так, чтобы к ним невозможно было подъехать на транспорте и выбросить из него мешок мусора", - пояснила Еремеева.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Мыс Бурхан на острове Ольхон имеет статус государственного природно-исторического памятника. Считается священным местом в связи с шаманскими обрядами, которые там проводились. На скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках, а также изображения шаманских бубнов. Мыс Бурхан является популярным местом у туристов, так как расположен близко к поселку Хужир, где останавливаются путешественники.