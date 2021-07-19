Крупнейший вуз Якутии открыл девять новых образовательных программ

ЯКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в Якутии запустил девять новых образовательных направлений бакалавриата и магистратуры. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза.

"Будущие студенты Северо-Восточного федерального университета станут первыми обучающимися пяти новых образовательных программ бакалавриата и четырех - магистратуры", - сказали в вузе.

В бакалавриате запущена программа по автоматизации технологических процессов в физико-техническом институте, по организации перевозок - на автодорожном факультете, по экономике - в финансово-экономическом институте. "Новая программа бакалавриата "Лингвистика" предусматривает обучение культуре устной и письменной речи на китайском языке, владению международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода. Во время обучения студенты могут пройти языковую стажировку в университетах-партнерах. На автодорожном факультете появилась программа "Строительство" (Автомобильные дороги) - это совместная программа двух дипломов СВФУ и Хэйлунцзянского восточного университета (КНР)", - сказали в университете.

В институте математики и информатики появилась новая магистерская программа "Инноватика". "Там много внимания уделяется вопросам применения искусственного интеллекта в бизнесе, использования сквозных технологий в различных отраслях экономики, внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Привлечены лекторы из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, специалисты-практики из различных организаций инновационной инфраструктуры региона. Также в 2021 году впервые будут участвовать в подготовке будущих магистров-инноваторов наши выпускники по этому же направлению, работающие в разных регионах", - сказали в пресс-службе.

Кроме этого, есть программы магистратуры "Государственное и муниципальное управление" (цифровой город), "Туризм" (международный туризм и бизнес-технологии) и "Юриспруденция".

На 2021-2022 учебный год в СВФУ выделено 4 154 бюджетных места по программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе по программам бакалавриата и специалитета - 2 554 по очной форме обучения. Северо-Восточный федеральный университет - многоотраслевой федеральный университет в Якутске, крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.