В Томской области запретили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе

ТОМСК, 19 июля. /ТАСС/. Двухнедельный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе введен на территории Томской области из-за ухудшения эпидобстановки, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале администрации области.

"С понедельника решением штаба мы вводим двухнедельный мораторий на все массовые мероприятия на открытом воздухе", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя оперштаба Алены Левко.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Томской области заразились более 35 тысяч человек. В регионе действует обязательный масочный режим. С 9 июля в области усилен масочный контроль в общественных местах и на общественном транспорте, а также контроль за соблюдением требований о социальной дистанции.

В регионе продолжают действовать ограничения на проведение мероприятий в закрытых помещениях с посадочными местами - концерты и киносеансы могут проходить при условии соблюдения 50-процентной заполняемости. Спортивные мероприятия разрешены только при отсутствии болельщиков. В сфере общепита запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра.