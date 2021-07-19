Штрафы за жестокое обращение с животными при перевозке могут пересмотреть

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме разработали проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, который в том числе предусматривает штрафы до 150 тыс. рублей за жестокое обращение с животными при их перевозке различными видами транспорта. Об этом сообщает пресс-служба партии в понедельник.

"Поправки предполагают, что жестокое обращение с животными, их потеря, причинение животным увечья или иного повреждения здоровья, обращение, которое привело или может привести к гибели животного при перевозке различными видами транспорта и на объектах транспортной инфраструктуры, влечет наложение административного штрафа. На граждан - от 10 до 20 тыс. рублей, на должностных лиц - от 25 до 40 тыс., на юридических лиц - от 100 до 150 тыс.", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как отметил один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, федеральный координатор партийного проекта "Чистая страна" Владимир Бурматов, изменения вызваны большим количеством инцидентов, при которых животные либо гибнут при погрузке и разгрузке багажа, либо получают увечья при перелете. Кроме того, по его словам, существуют также проблемы при перевозке другими видами транспорта.

"Мы рассчитываем, что это поможет сократить количество случаев, когда животные страдают в результате безалаберных действий сargo-служб в аэропортах, сделает безопасной перевозку питомцев самолетами, поездами, автомобильным и другим транспортом. А главное - поможет сохранить жизнь живых существ, которых многие наши граждане считают членами своих семей", - приводит слова Бурматова пресс-служба партии.

Он также отметил, что разработанные поправки станут продолжением работы по формированию новой отрасли законодательства, защищающего животных. "У нас в принципе не было раньше такого законодательства, пока мы не начали этим заниматься четыре года назад с появлением нашего партийного проекта. А сейчас - это самостоятельная отрасль законодательства, очень системная, в диапазоне от поправок в конституцию и базового закона об ответственном обращении с животными до поправок в уголовный, гражданский и административный кодексы", - отметил депутат.

Ранее Бурматов совместно с главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым внес в Госдуму проект о штрафах до 30 тыс. рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца. Изменения также предусматривают штрафы до 50 тыс. рублей за нарушение правил содержания животных в муниципальных приютах, до 100 тыс. рублей - за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, до 150 тыс. рублей - за содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию.