В Калмыкии из-за COVID-19 приостановили деятельность театров и концертных залов

ЭЛИСТА, 19 июля. /ТАСС/. Оперштаб Калмыкии продлил режим ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции до 15 августа включительно, при этом приостанавливается деятельность театров и концертных залов, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики. Ранее режим ограничений был продлен до 18 июля включительно.

"Период действия ограничительных мер в Калмыкии продлен до 15 августа, соответствующий указ подписан главой Калмыкии Бату Хасиковым на основании решения, принятого региональным оперштабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Также решением оперштаба приостанавливается деятельность театров и концертных залов, за исключением осуществления репетиционной деятельности государственными учреждениями культуры", - говорится в сообщении.

По словам главы управления Роспотребнадзора по Калмыкии, главного санитарного врача республики Джангара Санджиева, в республике рост заболеваемости сейчас отмечается во всех районах, но не взрывной. Большая часть зараженных болеет в легкой форме, однако с ростом заболевших растет доля тяжелых и среднетяжелых больных. По поручению главы республики выделены дополнительные средства на лекарства и расходные материалы для проведения исследований (методом ПЦР) на коронавирусную инфекцию, уточнили в пресс-службе.

"В республике развернуто 760 инфекционных коек. Усилены рейдовые мероприятия сводных групп, сформированные из числа уполномоченных органов государственной власти, Роспотребнадзора, по соблюдению санитарных предписаний в местах с большим скоплением людей. На сегодня привиты более 55 тыс. человек. Прорабатываются дополнительные меры: расширяется география пунктов вакцинации, в том числе мобильных пунктов", - отметили в пресс-службе.

В Калмыкии сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования - соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет, добавили в пресс-службе главы республики.

По данным оперштаба, на утро понедельника в республике с начала пандемии зарегистрировано 23 431 случай заражения (плюс 112 за сутки), выздоровели и выписаны 21 218 пациентов (плюс 34 за сутки). В тяжелом состоянии - 31 пациент, из них десять на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 441.