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ГИБДД потратит в 2021 году более 700 млн рублей на социальную рекламу

Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что во всех субъектах организовано размещение тематических видео социальной рекламы, а на местных радиостанциях выходят в эфир передачи на актуальные темы в области обеспечения безопасности дорожного движения

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. ГИБДД России в этом году потратит на социальную рекламу и передачи на радио о безопасности дорожного движения более 700 млн рублей. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой в журнале "Полиция России".

По его словам, во всех субъектах РФ организовано размещение тематических видео социальной рекламы, а на местных радиостанциях выходят в эфир передачи на актуальные темы в области обеспечения безопасности дорожного движения. "На эти цели в 2020 году из бюджета федерального проекта выделялось более 355 млн рублей, в текущем - почти вдвое больше", - сказал Горовой.

ГИБДД старается вовлекать общество в процесс контроля за соблюдением правил дорожного движения. В частности, люди могут непосредственно участвовать в обсуждении нормативно-правовых и управленческих решений по вопросам безопасности дорожного движения через интернет.

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