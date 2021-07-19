В России число погибших в ДТП на дорогах снизилось на 13% за первые пять месяцев 2021 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Количество погибших в авариях по всей России сократилось за первые пять месяцев этого года на 13,2% и составило 4,5 тыс. человек. На 8% сократилось и число получивших травмы, оно составило 58,1 тыс. человек. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой в журнале "Полиция России".

"По итогам пяти месяцев 2021 года на российских дорогах зафиксировано снижение количества ДТП с пострадавшими на 7,2% (45,8 тыс. происшествий), числа погибших в них людей - на 13,2 % (4,5 тыс. человек) и раненых - на 8% (58,1 тыс.)", - сказал Горовой.

Почти на 7% сократилось число ДТП с пешеходами, в них стали гибнуть на 25% реже. За пять месяцев этого года погибли 1 072 человека. Число ДТП с пьяными водителями снизилось почти на 40% и составило 3,2 тыс. случаев.

В целом в прошлом году число аварий снизилось на 11%, а погибших в них на 4,5% и составило 15,7 тыс. человек.

Кроме того, Горовой заявил, что девять сотрудников Госавтоинспекции погибли и 445 пострадали на службе в прошлом году.

"Ежедневная работа Госавтоинспекции необходима, востребована, уважаема, но, к сожалению, сопряжена с риском для жизни и здоровья ее сотрудников. В 2020 году при исполнении служебных обязанностей погибли девять и получили ранения 445 сотрудников Госавтоинспекции", - сказал Горовой.

В прошлом году за мужество и отвагу к госнаградам представлены 11 автоинспекторов.

Смертность на дорогах

Горовой сообщил, что ГИБДД России планирует добиться снижения смертности на дорогах до четрыех погибших на 100 тыс. человек к 2030 году.

Он отметил, что в 2020 году число погибших в ДТП снизилось до 10,9 на 100 тыс. населения. Это также 900 спасенных жизней в год.

"Указ президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 сместил заложенный в национальных проектах горизонт планирования с 2024 на 2030 год. К этому сроку уровень социального риска, сохраненный в качестве приоритетного показателя, должен составить не более 4 погибших в ДТП на 100 тыс. населения", - сказал Горовой.