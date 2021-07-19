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Пандемия COVID-19
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Мурашко заявил, что поражение легких при ковиде стало развиваться примерно вдвое быстрее

Глава Минздрава уточнил, что выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как это было раньше
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как это было раньше. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

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"Появились ряд новых симптомов [коронавирусной инфекции], отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других. Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам", - сказал он.

Министр также отметил, что распространение вируса среди населения и течение заболевания у пациентов ускорились. "Это, конечно, нужно учитывать, - добавил Мурашко. - Противовирусная терапия, раннее начало лечения - это <...> элемент, который позволяет с минимальными потерями для здоровья выйти из этого заболевания, часто и сохранить жизнь".

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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