В России выявили 24 633 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 633. Общее число заразившихся увеличилось до 5 982 766, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.

В частности, за сутки было выявлено 2 504 случая заражения в Московской области, 1 938 - в Санкт-Петербурге, 531 - в Нижегородской области, 492 - в Красноярском крае, по 485 - в Воронежской и Свердловской областях. В настоящее время в стране продолжают лечение 468 483 человека.

Число смертей за сутки возросло на 719, при этом уже две недели в стране от ковида умирают более 700 человек ежедневно. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 149 138 летальных исходов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,49%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 102 летальных случая в Санкт-Петербурге, 35 - в Иркутской области, 27 - в Нижегородской области, 25 - в Краснодарском крае, 22 - в Московской области.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 764. Всего уже выздоровели 5 359 995 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,6% от общего числа заразившихся.

За сутки в Московской области выписаны по выздоровлению 2 049 пациентов, в Санкт-Петербурге - 1 298 человек, в Свердловской области - 439, в Нижегородской области - 398, в Воронежской области - 356.

Ситуация в Москве

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 007 против 4 357 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 467 142 заразившихся. В относительном выражении прирост составил 0,27%.

За сутки в городе было зарегистрировано 103 летальных исхода, всего, по данным штаба, от ковида умерли 24 484 человека.

Были выписаны по выздоровлению 7 665 пациентов за сутки. За все время вылечились 1 288 984. В настоящее время в столице продолжают лечение 157 435 человек.