РБК: эксперты объяснили, как избежать ошибок при сдаче тестов на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Количественные исследования на антитела к коронавирусу, проводимые при помощи одинаковых тест-систем, демонстрируют более точные результаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мнения специалистов медицинских лабораторий.

Медики также подчеркивают, что корректность тестирований повышается при прохождении их в одной и той же лаборатории. Специалисты объясняют это тем, что различные тест-системы имеют собственные показатели измерения и референсные значения, отражаемые в результатах исследования, что затрудняет их сравнение с исследованиями других лабораторий и производителей.

"Два результата, полученных в разное время, но выполненных одной и той же количественной методикой, можно сравнивать между собой, делать вывод, как изменился уровень антител", - пояснил РБК медицинский директор лабораторной службы "Хеликс" Дмитрий Денисов.

Как сообщила изданию исполнительный директор сети клиник "Семейный доктор" Эльвира Соколовская, в России используются 150 различных тестов на антитела, отличающихся по чувствительности, возможности количественной и качественной оценки уровня антител и используемым антигенам. В сети клиник "Медси" отметили, что ВОЗ разработала единый стандарт, на основе которых могут выпускаться тест-системы. "На данный момент в РФ нет подобных зарегистрированных систем", - подчеркнули в "Медси".