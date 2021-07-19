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Москвичей предупредили о сильной жаре

В МЧС посоветовали избегать перегревов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильной жаре до 32 градусов в понедельник днем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 19 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30-32 градуса", - сказали в пресс-службе.

Специалисты МЧС в связи с непогодой советуют избегать перегрева на солнце. Лучше в такую погоду носить одежду светлых тонов, обязательно надевать головной убор. Также рекомендуется во время жары пить больше воды. Детей нельзя оставлять без присмотра во время купания.

 

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