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Мурашко не рекомендует после вакцинации ходить в баню и употреблять алкоголь

Министр здравоохранения напомнил о рекомендации, согласно которой алкоголь нельзя употреблять три дня до и после прививки
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Сергей Савостьянов/ТАСС
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил, что после вакцинации от коронавируса следует на какое-то время воздержаться от физических нагрузок, походов в баню и употребления алкоголя.

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"Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну, и конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Мурашко напомнил, что существует рекомендация, согласно которой алкоголь нельзя употреблять три дня до и после прививки.

"Мы особенно обращаем внимание людей, имеющих такие заболевания, как нарушение сердечного ритма. Для них просто очень важно соблюдать такой режим", - заключил он.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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