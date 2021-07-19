Мурашко не рекомендует после вакцинации ходить в баню и употреблять алкоголь

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил, что после вакцинации от коронавируса следует на какое-то время воздержаться от физических нагрузок, походов в баню и употребления алкоголя.

Чего нельзя делать после вакцинации от COVID-19?

Чего нельзя делать после вакцинации от COVID-19? Рекомендации для привитых

"Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну, и конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Мурашко напомнил, что существует рекомендация, согласно которой алкоголь нельзя употреблять три дня до и после прививки.

"Мы особенно обращаем внимание людей, имеющих такие заболевания, как нарушение сердечного ритма. Для них просто очень важно соблюдать такой режим", - заключил он.